Москва, 4 ноября, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В России обнаружили подлинник считавшейся утерянной Казанской иконы Божией Матери. Об этом 4 ноября сообщил предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом божественной литургии в Успенском соборе Кремля. Экспертиза подтвердила, что чудотворный образ относится к XVI веку.

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«Речь идёт о чудотворном образе, о том самом образе, перед которым и Минин, и Пожарский молились», — заявил глава Русской православной церкви.

Детали «обретения» святыни

Патриарх Кирилл в своей резиденции в Переделкине обнаружил список Казанской иконы Божией Матери, датируемый 1580 годом, когда пытался выбрать образ для подарка одному из приходов. Он искал его среди хранящихся там икон. Обнаружить считающуюся утраченной святыню получилось случайно, сказал глава РПЦ. Она находилась среди икон, предназначавшихся к передаче в храмы, монастыри, куда приезжает патриарх.

Изначально никто не связывал эту икону с первоначальным образом. Патриарх Кирилл подумал, что это хорошо сделанная копия иконы Божией Матери. Однако она очень заинтересовала патриарха, и он попросил провести экспертизу. Специалисты заключили, что икона принадлежит той эпохе, в которую создали чудотворный образ.

Чудесное явление иконы

В XVI веке девятилетней Матроне, дочери стрельца Данилы Онучина, во сне явилась Божия Матерь и попросила раскопать её образ под пепелищем. Девочка рассказала о сне родителям, но те не придали этому значения. Сновидение повторилось ещё два раза. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона нашла икону, написанную на кипарисовой доске и названную впоследствии Казанской по месту её обретения.

День явления Казанской иконы 8 июля 1579 года стал ежегодным общецерковным праздником в Русской церкви. На месте явления иконы по указу Ивана Грозного построили Богородицкий девичий монастырь, первой монахиней которого стала Матрона, принявшая имя Мавры.

В 1612 году князь Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин взяли икону Казанской Божией Матери с собой в поход против польско-шведских интервентов. Москву удалось освободить от захватчиков.

В 1904 году из Богородицкого монастыря икону похитили. Грабителем оказался крестьянин Варфоломей Чайкин. На суде он отрицал участие в краже, но следствие показало, что икону сожгли. После этого возникало много версий того, что икона на самом деле уцелела. Одно из поверий гласило, что подлинник иконы находился в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани. Однако при обследовании образа в 2002 году выяснилось, что она относится лишь ко второй половине XVIII века.

Найденный Патриархом Кириллом образ — Московская Казанская икона Божией Матери — относится к ранним копиям иконы XVI века, её утратили в 1918 году. Сам же оригинал иконы, похищенной в 1904 году, так и не нашли.