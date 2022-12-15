Токио, 16 декабря, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Пятеро военнослужащих сухопутных войск сил самообороны Японии были с позором уволены со службы из-за сексуальных домогательств, сообщает 15 декабря агентство Киодо Цусин.

U.S. Air Force Японские десантники

Министерство обороны также отстранило на шесть месяцев от должности командира подразделения, в котором служила 23-летняя пострадавшая Рина Гонои, за непринятие адекватных мер после получения жалоб. Кроме того, ещё трое офицеров получили строгие дисциплинарные взыскания.

Первоначально во время расследования военнослужащие отрицали свою вину, но затем признались в правонарушениях, объяснив свои предыдущие ложные показания «духом армейского товарищества».

Начальник штаба сухопутных войск генерал Ёсихидэ Ёсида заявил на пресс-конференции, что он будет постоянно и настойчиво применять меры, чтобы ничего подобного больше не могло повториться. Ёсида пообещал создать в войсках культуру, не терпящую домогательств.

Гонои, служившая в учебном подразделении Северо-Восточной армии, ежедневно подвергалась домогательствам. В июне 2022 года она была вынуждена уволиться с военной службы. После увольнения Гонои начала публиковать под своим настоящим именем в интернете заявления о насилии и подала петицию в министерство обороны с призывом провести расследование.

Несмотря на то, что командир подразделения был в курсе всего произошедшего, он сообщил своему начальству, что Гонои уволилась из армии исключительно «по семейным обстоятельствам».

К расследованию подключилось Управление генерального инспектора по соблюдению законодательства, которое допросило около 100 военнослужащих подразделения.

После жалобы Гонои было начато специальное расследование различных форм преследований, охватывающих все подразделения сил самообороны Японии, и до конца ноября было получено более 1400 жалоб, причем злоупотребление властью составило более 80% от их общего числа.