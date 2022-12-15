Белград, 16 декабря, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Санкции стран Запада в отношении России Сербия не намерена поддерживать до тех пор, пока это не будет угрожать её собственным жизненным интересам. Такое заявление сделал 15 декабря сербский лидер Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Президент Сербии отметил, что давление на Белград со стороны западных стран с целью заставить поддержать антироссийские санкционные меры не ослабевает. Однако, по словам Вучича, Сербия намерена и далее сопротивляться внешнему давлению до тех пор, пока «жизненные и экзистенциальные интересы» страны не окажутся под угрозой.

«Есть опасность, что они окажутся под угрозой, и это говорю уже более шести месяцев, но мы выдержали», — указал Вучич.

Сербский лидер также напомнил о том, что Белград уже жил под санкциями в течение десяти лет в 1990—2000-х годах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич не собирается подписывать декларацию о поддержке санкций против России.