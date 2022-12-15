Панама, 16 декабря, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Движение судов по шлюзу «Мирафлорес» Панамского канала было приостановлено из-за пожара, 15 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на администрацию канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Панамский канал

Отмечается, что в результате возгорания никто не пострадал. Панамский канал разделен на три шлюза: однокамерный «Педро Мигель», двухкамерный «Мирафлорес» и трехкамерный «Гатун».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 финансовом году Панамский канал поставил новый рекорд по объему грузов, которые прошли через него. Он пропустил корабли с 516,7 млн тонн товаров, что на 10% больше, чем 2019 году, и на 8,7% больше, чем в 2020 году.