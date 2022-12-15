Брюссель, 16 декабря, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Введение девятого пакета санкций в отношении России в связи с конфликтом на территории Украины согласовали в Евросоюзе. Об этом 15 декабря сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза согласовали введение очередного, девятого по счёту пакета санкций против России. Окончательно оформлены в соответствии с установленным регламентом санкции будут 16 декабря.

Ожидается, что полностью техническая процедура оформления девятого пакета санкционных мер будет завершена к полудню 16 декабря. Затем список санкций будет опубликован в официальном журнале Евросоюза — публикация необходима в качестве заключительного этапа для вступления новых санкционных мер в силу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЕС ищет новые антироссийские ограничительные меры.