Новый Орлеан, США, 16 декабря, 2022, 00:22 — ИА Регнум. В Новом Орлеане набирает обороты кампания по отзыву со своего поста нынешнего мэра Латойи Кантрелл, сообщает 15 декабря телеканал Fox News.

Infrogmation of New Orleans Автомобиль полиции Нового Орлеана

По мнению инициаторов кампании по отзыву, мэру ставится в вину резкий рост насильственной преступности в городе, а также неудовлетворительное состояние городского хозяйства и слишком большие представительские расходы.

В этом году в Новом Орлеане было совершено уже 248 убийств, в то время как за весь прошлый год было убито 218 человек. По оценкам Бюро переписи населения США, в городе проживает 377 000 жителей, что делает уровень убийств в Новом Орлеане одним из самых высоких на душу населения в стране. В сентябре город стал так называемой столицей убийств страны, поскольку количество убийств увеличилось на 140%.

В ноябре в Новом Орлеане началась кампания по отзыву мэра Кантрелл. В настоящий момент собрано около трети голосов, необходимых для начала процедуры отзыва городского мэра. Если их удастся собрать до 22 февраля 2023 года, то губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс обязан объявить досрочные выборы мэра Нового Орлеана, на которых избиратели окончательно решат политическую судьбу Кантрелл.