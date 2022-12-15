Вильнюс, 15 декабря, 2022, 23:59 — ИА Регнум. Литовское правительство подпишет контракт на закупку у США за $495 млн реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также ракет к этим установкам, 15 декабря передает радиостанция LRT.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Указанное соглашение станет крупнейшим подобным договором в истории Литвы. Республика в рамках указанного заказа собирается получить ракеты к HIMARS нескольких типов, включая и те, что можно использовать на расстоянии до 300 км.

Вопрос о соглашении должен будет обсудить с американской стороной министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который находится с визитом в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Пентагон объявил, что власти США заключили соглашение с американской компанией Raytheon о закупке для ВСУ систем NASAMS на общую сумму в $1,216 млрд.