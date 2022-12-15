Вашингтон, 15 декабря, 2022, 23:55 — ИА Регнум. Вступление в конфликт с Россией Соединёнными Штатами не планируется, и в состоянии войны с Москвой Вашингтон не находится. Такое заявление сделал журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя реакцию Москвы о возможной передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

Как пояснил Райдер, США не воюют с Россией и не ищут с ней конфликта. По словам Райдера, сейчас Пентагон сосредоточен на вопросах, касающихся предоставления Украине оборонной помощи.

Возможность передачи Киеву комплексов Patriot Райдер комментировать не стал, пояснив, что на настоящий момент ему нечего сказать по данному поводу. Кроме того, представитель Пентагона указал, что Вашингтон не позволит Москве «диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден может одобрить передачу ЗРК Patriot.