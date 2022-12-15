Тбилиси, 15 декабря, 2022, 23:55 — ИА Регнум. МИД Украины озаботился ухудшением состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает 15 декабря пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

МИД Украины, ссылаясь на критическое состояние Саакашвили, до сих пор являющегося украинским гражданином, призвал грузинские власти обеспечить экс-президента надлежащей медицинской помощью. Киев также требует от Тбилиси освобождения Саакашвили и перевода его на лечение в американскую или европейскую клинику.

МИД Украины также потребовал от грузинских властей допустить до Саакашвили украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Киев подчеркнул, что он и дальше будет уделять особое внимание соблюдению законных прав и интересов граждан Украины, находящихся на территории Грузии.

Напомним, что Саакашвили в настоящее время содержится в частной тбилисской клинике, где проходит обследование и лечение.