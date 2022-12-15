Вашингтон, 15 декабря, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Армия США собирается тренировать в странах Европы по 500 боевиков киевского режима каждый месяц, заявил 15 декабря на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он уточнил, что речь идет о программе расширенной подготовки, в рамках которой бандеровцев обучат использованию вооружений, получаемых Киевом. Райдер также добавил, что на территории Европы под эгидой США уже проводятся учения, касающиеся тренировки ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times написала о том, что американские военные намерены в два раза нарастить темпы подготовки киевских боевиков на военной базе в Германии в 2023 году.

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