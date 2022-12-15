Карабаш, Челябинская область, 15 декабря, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Осужденный за убийство напал на полицейских после оглашения приговора в здании Карабашского суда Челябинской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СКРФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Мужчина 40 лет из Кыштыма напал на сотрудников конвойной службы в момент, когда они стали выводить его из зала суда после оглашения приговора. По предварительным данным, злоумышленник нанёс удар металлическим предметом по одному из полицейских и попытался напасть на второго. Сотрудникам полиции пришлось открыть огонь по нападавшему.

В результате инцидента один из сотрудников полиции был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. Сам нападавший в удовлетворительном состоянии, ему была оказана необходимая медпомощь.

В отношении мужчины, подозреваемого в нападении на полицейских, было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и о побеге из-под стражи. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте по решению суда подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в городе Новошахтинске Ростовской области.