Даллас, США, 15 декабря, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 потерпел крушение в штате Техас (США), сообщила на своем сайте американская компания Lockheed Martin, которая занимается сборкой этих боевых машин.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

Инцидент произошел при выполнении испытательного полета на авиабазе ВМС Форт-Уорт. Пилоту самолета удалось катапультироваться. Информация о его состоянии не уточняется.

Также не раскрывается причина случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в американском штате Юта рухнул истребитель F-35. Местом происшествия стала вторая по величине военная база США — Хилл.