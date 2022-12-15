Дамаск, 15 декабря, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Турецкая армия точечно атакует позиции и транспорт курдских отрядов самообороны на северо-востоке сирийской территории, 15 декабря заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Олег Егоров.

(сс) Kurdishstruggle Курды

При этом, по его словам, курды не предпринимают каких-либо ответных действий. Егоров отметил, что обстановка на северо-востоке республики «в целом стабильна».

Он также уточнил, что турецкая сторона отказывается от совместного с Россией патрулирования в Сирии под предлогом плохих погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря газета Global Times написала о том, что Турция, несмотря на запрет Москвы и Вашингтона, собирается «в любое время» начать наземную военную операцию против курдских отрядов на сирийской территории.