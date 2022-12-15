Портленд, США, 15 декабря, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Власти города Портленд в штате Орегон могут вернуть полицейских на охрану государственных школ, сообщает 15 декабря телеканал Fox News.

Yash Mori Американские полицейские

Ранее полицейские патрули постоянно дежурили в городских школах, однако после убийства полицией Джорджа Флойда по всей стране прокатились антиполицейские митинги и демонстрации. В Портленде такие протесты длились в общей сложности около 100 дней. Одним из требований протестующих было существенное сокращение финансирования полиции и перераспределение средств городского бюджета на социальные программы.

Поэтому в июне 2020 года властями было принято решение о прекращении дежурств полицейских в городских школах. Мэр Портленда демократ Тед Уиллер 14 декабря признал, что решение двухлетней давности было ошибочным. Однако тогда Уиллер полностью поддержал все нововведения.

«Мы согласны с этим. Власти должны прислушиваться к обществу и реагировать на его требования. Мы должны разрушить модель расизма и несправедливости. Я убираю полицейских из школ», — написал Уиллер в соцсети 4 июня 2020 года.

Сейчас же мэр заявил, что школы должны стать именно тем местом, где дети должны чувствовать себя в полной безопасности. Поэтому мэрия начала переговоры с городским департаментом полиции о постоянном дежурстве вооружённых полицейских в школах.

Причиной кардинального изменения позиции властей стали регулярные перестрелки, вспыхивающие в непосредственной близости от школ. Несколько учеников за последнее время было ранено преступниками.

Кроме возвращения полицейских, в школах будут предприниматься и другие меры безопасности. В частности, будут установлены дополнительные камеры, а обычные двери классных комнат будут заменены на специальные пуленепробиваемые.

Напомним, что на школы США регулярно совершаются вооружённые нападения, часто приводящие к массовой гибели детей.