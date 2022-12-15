Вашингтон, 15 декабря, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Африканский союз официально пригласил присоединиться к «Группе двадцати» (G20) президент США Джозеф Байден. Об этом политик заявил 15 декабря в ходе саммита США — Африка в Вашингтоне. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Американский лидер пригласил Африканский союз присоединиться к «Группе двадцати» в качестве постоянного члена. Кроме того, президент США дал обещание в ближайшие три года выделить странам Африки $55 млрд в качестве финансовой помощи.

В Африканский союз входят 55 стран Африки, включая все страны, входящие в ООН. Буркина-Фасо, Гвинея, Мали и Судан временно исключены из союза в связи с государственными переворотами в них. В саммите США — Африка принимают участие лидеры 49 африканских стран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия будет следить за ходом и итогами саммита США — Африка, который проходит в Вашингтоне с 13 по 15 декабря.