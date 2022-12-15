Берлин, 15 декабря, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Германия поставила киевскому режиму новую партию ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, 15 декабря сообщается на сайте немецкого правительства.

Boevaya mashina IRIS-T SLM

Количество таких боеприпасов не уточняется. Кроме того, Киев получил от Берлина 30 тысяч снарядов калибра 40 мм, 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 мм, 2 бронированных ремонтно-эвакуационных машины Bergepanzer 2, 4 машины скорой помощи и 18 грузовых автомобилей 8Х8 со специальной системой загрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря посол Киева в Берлине Алексей Макеев заявил, что власти ФРГ и киевский режим договорились о дополнительных поставках оружия для боевиков ВСУ.