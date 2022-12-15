Вашингтон, 15 декабря, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Турецкие компании, нарушившие санкции Вашингтона в отношении России, могут столкнуться с проблемами. США выступили с предупреждением к бизнесу Турции о возможных наказаниях, в том числе введении против него санкций. Об этом было сказано координатором американской санкционной политики Джеймсом О’Брайеном в ходе онлайн-брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«Как всегда в случае с Турцией, <…> мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо», — приводит слова О’Брайена ТАСС.

Напомним, в США не раз предостерегали турецкий бизнес от сотрудничества с гражданами России и российскими компаниями, включенными в санкционный список. Как сообщалось, в августе 2022 года первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо направил Американской торговой палате в Турции послание, в котором говорилось о том, что турецкие компании могут столкнуться с ограничениями, если будут работать с представителями России, попавшими под санкции.