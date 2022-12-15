Анкара, 15 декабря, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Анкара призывает продлить действие механизма доставок гуманитарной помощи в Сирию, предусмотренного резолюцией Совбеза ООН 2042 от 2012 года. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с прибывшим в Анкару главой МИД Мальты Яном Боргом.

Мевлют Чавушоглу

Глава турецкой дипломатии напомнил, что действие резолюции истекает 10 января 2023 года. Он призвал продолжать помогать Сирии.

«Жители Сирии сталкиваются с серьёзными проблемами. Поэтому очень важны регулярные поставки гумпомощи населению», — сказал Чавушоглу.

Он отметил, что Мальта с 2023 года будет непостоянным членом Совбеза ООН. Глава МИД Турции призвал Борга посодействовать продвижению данного вопроса.