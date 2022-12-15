Ереван, 15 декабря, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло 15 декабря приняла прибывшего в Нью-Йорк главу МИД Армении Арарата Мирзояна и обсудила с ним ситуацию с блокадой Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Армянский министр обвинил Баку в организации блокирования дороги под видом протестной акции.

«Министр иностранных дел Армении отметил, что экспансионистские амбиции Азербайджана, агрессия против территориальной целостности Армении, оккупация суверенной территории Армении, а также воинственные и антиармянские заявления провоцируют нестабильность в регионе, угрозу безопасности и гуманитарные проблемы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мирзоян указал на важность возвращения армянских военнопленных, которых продолжают удерживать в Азербайджане для «политических манипуляций». Он также сообщил, что в Нагорный Карабах прекратили подавать газ, что грозит гуманитарным кризисом в республике.

Напомним, единственную трассу в Нагорный Карабах возле КПП российских миротворцев 12 декабря перекрыла группа жителей Азербайджана под предлогом беспокойства об экологии. Их снабдили питанием и отапливаемыми палатками, чтобы они могли продолжать акцию. Снабжение Карабаха оказалось перекрыто.