Карабаш, Челябинская область, 15 декабря, 2022, 21:27 — ИА Регнум. В Челябинской области подсудимый напал на конвоиров, ранив двоих в здании Карабашского суда. В тяжелом состоянии одного сотрудника подразделения охраны МВД госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

(сс) Christoph Wilhelms Нападение

Инцидент произошёл 15 декабря днем. После оглашения приговора осужденный нанес «удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго». Однако те применили оружие.

Получившего травму злоумышленника задержали и отправили для оказания помощи в медсанчасть, после чего его отконвоируют в СИЗО. По данному факту ведется проверка, сообщили в УМВД.