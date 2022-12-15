Тирасполь, 15 декабря, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Уходящий год в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) был особенно тяжёлым из-за того, что Молдавия нарастила давление. Об этом 15 декабря заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече с депутатами парламента первого созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Он отметил, что Кишинёв воспользовался ситуацией на Украине, чтобы блокировать поставки в Приднестровье лекарств, средств для сельского хозяйства и других товаров.

«Никак по-другому это нельзя назвать, нежели социально-гуманитарным и экономическим давлением на Приднестровье. Это исключительно политизированная мера», — сказал Игнатьев.

Глава приднестровского МИД также заявил, что республика продолжит двигаться в направлении, которое выбрал народ. Тирасполь намерен использовать все возможности для переговоров.

Напомним, Украина закрыла границу с Приднестровьем сразу после начала спецоперации по денацификации, что привело к разрыву большинства торговых связей. При ввозе товаров через Молдавию Кишинёв стал задерживать машины, вводя бюрократические заслоны.