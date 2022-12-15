Черкесск, 15 декабря, 2022, 20:57 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии произошло убийство, по подозрению в совершении которого разыскивают бывшего начальника Адыге-Хабльского РОВД Сефербия Керейтова. Он скрылся с места преступления, расстреляв своего племянника, пишет РЕН ТВ.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Инцидент произошёл 15 декабря, сообщил о преступлении брат погибшего Султан К.

«Дядя расстрелял его брата Каплана. Сам Султан успел убежать, а его брат был госпитализирован в реанимацию, где вскоре скончался», — говорится в сообщении информационного агентства.

В настоящее время информации о происшествии на официальных сайтах правоохранительных органов нет. Из информации, опубликованной на официальном портале главы и правительства Карачаево-Черкесии, известно, что Сефербию Керейтову 64 года. После окончания высшей школы МВД СССР в Горьком и академии МВД РФ он работал в правоохранительных органах республики, в течение 13 лет возглавлял Адыге-Хабльское РОВД.

В последние шесть лет Керейтов руководил управлением главы и правительства КЧР по взаимодействию с правоохранительными органами, силовыми ведомствами и участниками боевых действий.