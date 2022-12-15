Тбилиси, 15 декабря, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдула Исмаилов объявили с 15 декабря голодовку и требуют выпустить за границу осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом они объявили на брифинге в парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Они сообщили, что решились на такой шаг, когда посмотрели видеоролик о поведении экс-президента в медицинской палате, где его содержат с мая из-за проблем со здоровьем. По мнению депутатов, основавший ЕНД Саакашвили был показан в «ужасном» состоянии.

«Мы не будем смотреть на всё это равнодушно. Сегодня я и мои друзья, несмотря на различия во мнениях во фракции, объявляем голодовку до перевода Михаила Саакашвили в ту страну, где его здоровье будет обеспечено», — сказал Киркитадзе.

По его мнению, к голодовке будут присоединяться новые участники. Голодающие намерены постоянно находиться в парламенте.

Напомним, 14 декабря пенитенциарная служба минюста Грузии обнародовала видеозаписи с неприглядным поведением Саакашвили в палате. Он мешал персоналу проводить медицинские процедуры и разбрасывал вещи. Кроме того, было видно, что он может ходить и есть, хотя его сторонники заявляли обратное.