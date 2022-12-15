Вашингтон, 15 декабря, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Введение одновременных мер по блокированию всей финансовой системы России не входит в планы США. При подготовке каждого нового пакета санкций Вашингтон внимательно изучает списки банков, чтобы ограничения не смогли помешать им полностью выполнять свои операции и мировой рынок продолжил работать. Об этом 15 декабря в ходе брифинга заявил координатор по санкционной политике Госдепа Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы внимательно изучаем каждый список банков, стремясь избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет выполнять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — заявил чиновник

По его словам, для США жизненно важным является продолжение функционирования глобального рынка.

Напомним, 15 декабря минфин США опубликовал новый санкционный пакет, в котором ограничения вводятся против таких банков, как ВТБ и 17 подчинённых ему структур, Росбанк