Вашингтон, 15 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов ввели санкции против главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко. Об этом 15 декабря сообщается на сайте минфина США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Также в санкционный список попал Владимир Бобрышев (начальник управления кадрового обеспечения главного управления МВД Херсонской области), которого летом текущего года СБУ заподозрила в коллаборационной деятельности и назвала предателем.

В списке также значатся Геннадий Гаркуша и глава полиции Херсонской области Владимир Липандин.

Против них, по заявлению Государственного департамента США, минфин ввел санкции за деятельность, которая якобы «подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров» от лица руководства России.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Алексеенко был назначен главой правительства Херсонской области в ноябре текущего года. Летом 2022 года он возглавлял совет министров освобождённых территорий Харьковской области, ранее занимал пост вице-губернатора Краснодарского края.