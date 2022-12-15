Москва, 15 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую команду, завоевавшую шесть медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Колумбии. Об этом 15 декабря сообщили в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В поздравительной телеграмме российский лидер передал благодарность педагогам и наставникам, которые помогли участникам международных соревнований завоевать высокие награды, а также пожелал им новых достижений.

Президент поименно отметил медалистов, которые уверенно прошли всю турнирную дистанцию, продемонстрировали глубокие, основательные знания по физике, химии, биологии, убедительно подтвердили значительный потенциал российского образования.

В понедельник, 12 декабря, российские школьники взяли пять золотых и одну серебряную медали на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить доступ высокотехнологичным компаниям к рынкам капитала.