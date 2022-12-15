Брюссель, 15 декабря, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Брюсселе состоялось утверждение объема средств на 2023 год Европейскому фонда мира, из которого финансируются поставки оружия Украине. За эту сумму проголосовали лидеры стран-участниц Евросоюза в ходе состоявшегося 15 декабря саммита, сообщила пресс-служба Европейского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

«Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран — членов расширить Европейский фонд мира. Дополнительные €2 млрд будут добавлены в 2023 году», — следует из текста сообщения.

Напомним, прошедший 15 декабря саммит стран Евросоюза стал последним в 20 222 году. На нём были обсуждены ситуация на Украине, ситуация в энергетической сфере ЕС, коррупционный скандал в ЕП, а также планы на 2023 год.