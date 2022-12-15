Брюссель, 15 декабря, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Катар, чтобы поддержать сборную Франции во время чемпионата мира (ЧМ) по футболу, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Четыре года назад я последовал за сборной Франции в Россию, я последую и в Катар», — заявил глава французского государства в четверг, 15 декабря, по прибытии в Брюссель на европейский саммит.

После победы Франции над Марокко президент планирует отправиться в Катар в воскресенье, 18 декабря, чтобы присутствовать на финальном матче Франции против Аргентины.

Ранее Эммануэль Макрон «признал, что Катар очень хорошо организовал этот чемпионат мира».

«Организация хорошая, безопасность хорошая, не будем экономить на удовольствии», — заявил лидер Франции журналистам, подчеркнув также, что спорт «сближает людей».

«Сегодня я горжусь сборной Франции, мы все гордимся, так что давайте будем радоваться», — заявил Эммануэль Макрон.

Финал ЧМ по футболу пройдет 18 декабря. Матч между Францией и Аргентиной пройдет на стадионе «Лусаил».

Как сообщало ИА REGNUM, подросток 14 лет погиб во время массовых беспорядков, спровоцированных футбольными болельщиками во французском городе Монпелье.

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