Москва, 15 декабря, 2022, 19:36 — ИА Регнум. МИД РФ осудил террористическую атаку на гостиницу в Кабуле, которая была совершена 12 декабря. В результате нападения террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли пять человек, еще около 30 человек были ранены.

Pixabay.com Здание МИД РФ

В связи с трагедией российское внешнеполитическое ведомство призвало власти Афганистана к всестороннему расследованию этого преступления и к принятию мер по обеспечению безопасности на территории страны, в том числе и иностранных граждан.

«Призываем афганское правительство провести тщательное расследование инцидента, найти и наказать виновных, а также предпринять решительные меры в целях обеспечения безопасности местного населения, иностранных граждан, активизации борьбы с игиловским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подпольем», — добавили в МИД РФ.

В заявлении российского МИД также было отмечено, что данная атака террористов в Афганистане за последние месяцы не первая, поэтому властям страны вместе с мировым сообществом необходимо принять совместные и слаженные действия по искоренению угрозы терроризма в Афганистане.