На западе США произошла стрельба в больнице
В Пенсильвании в ходе стрельбы в больнице пострадали два человека
Гаррисберг, США, 15 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В районе Вайомиссинг округа Беркс штата Пенсильвания на западе США злоумышленник 15 декабря открыл стрельбу и ранил двух человек. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на данные полиции.
Niels Noordhoek
Стрельба
По информации журналистов, инцидент произошёл около 08:30 по местному времени (16:30 мск).
Раненым оказывают помощь.
Сообщается, что личность подозреваемого установлена. По данным полиции, угроз для населения нет.