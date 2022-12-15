Гаррисберг, США, 15 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В районе Вайомиссинг округа Беркс штата Пенсильвания на западе США злоумышленник 15 декабря открыл стрельбу и ранил двух человек. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на данные полиции.

Niels Noordhoek Стрельба

По информации журналистов, инцидент произошёл около 08:30 по местному времени (16:30 мск).

Раненым оказывают помощь.

Сообщается, что личность подозреваемого установлена. По данным полиции, угроз для населения нет.