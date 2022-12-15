Лондон, 15 декабря, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Целый ряд антибиотиков, которые эффективны при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, запрещены к экспорту из Великобритании. Такое решение власти Соединённого Королевства приняли на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств. Об этом сообщает Daily Mail.

(сс) UK Prime Minister Министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай

Отмечается, что во многих аптеках закончились запасы этих лекарственных препаратов, а цена, которую оптовики взимают за лекарства, выросла в пять раз после смерти по меньшей мере 16 детей от это инфекции.

Всего в список лекарств, которые нельзя экспортировать из Великобритании, хранить и закупать впрок, «потому что они необходимы британским пациентам», добавлены четыре антибиотика.

Это амоксициллин, цефалексин, феноксиметилпенициллин (пенициллин V) и азитромицин.

Уточняется, что запрет на экспорт и покупку большого количества лекарства вступил в силу с 14 декабря, он распространяется на препараты любой дозировки и лекарственной формы.

Издание отмечает, что на прошлой неделе министр здравоохранения Стив Барклай отрицал, что в стране не хватает антибиотиков против стрептококка А, и заверял, что имеется «хороший запас» этих препаратов.

Как отметила Лейла Ханнбек, исполнительный директор Ассоциации независимых аптечных сетей, «добавляя эти препараты в список запрещённых к экспорту, правительство фактически признаёт, что существует их дефицит, о чём я предупреждала больше недели назад».