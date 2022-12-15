Вашингтон, 15 декабря, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Министерство торговли США введёт экспортные ограничения по отношению к 35 технологических компаний из Китая и одной — из Японии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

«Данные юридические лица были определены правительством США как действующие против интересов национальной безопасности или внешней политики США», — говорится в сообщении.

Названные компании будут внесены в «чёрный список» 19 декабря. В него также попадает Yangtze Memory Technologies Corp, которая была основана в китайском Ухане. В июле 2021 года компанию в США обвинили в недобросовестном вытеснении с рынка микросхем американских производителей.