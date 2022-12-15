Вашингтон, 15 декабря, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В США приняли новый пакет санкций против российских предпринимателей, представителей органов власти и ряда компаний. Среди попавших под санкции Вашингтона оказались вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава РЖД Олег Белозеров, глава «Норильского никеля» Владимир Потанин и члены его семьи — жена, сын и дочь. Об этом сообщается в уведомлении на сайте американского минфина, опубликованном 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В чёрный список также включены компании «Интеррос» и Росбанк, ВТБ и связанные с ним компании, члены совета директоров РЖД, а также МЧС Донецкой Народной Республики, сотрудники которого якобы «принимали непосредственное участие в принудительной фильтрации» населения.

Также США ввели санкции против ряда российских губернаторов и их родных. Среди них губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Красноярской области Александр Усс, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава Калининградской области Антон Алиханов и некоторых других руководителей в субъектах РФ.