Москва, 15 декабря, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Уровень смертности в России возвращается к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Об этом 15 декабря заявила на форуме «Моя поликлиника» вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Government.ru Татьяна Голикова

«За десять месяцев прошедшего года общая смертность в Российской Федерации в целом снизилась на 19%», — сказала Голикова.

Она добавила, что в Москве этот показатель гораздо лучше, чем в среднем по России — смертность в столице за отчётный период снизилась на 25,5%.

Напомним, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в октябре сообщил, что показатели смертности в России стали ниже, чем перед началом пандемии коронавируса.