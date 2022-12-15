Киев, 15 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Правоохранительные органы должны разобраться и отреагировать на выступление студии «Квартал 95», которое верующие люди сочли богохульным. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) подала соответствующий иск в полицию. Об этом 15 декабря сообщил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Plokhish Молебен УПЦ КП

«Данные действия квалифицируют по ст. 161 УК Украины как разжигание религиозной вражды и оскорбление религиозных чувств верующих. По этому поводу мы подали сегодня заявление в полицию, чтобы они начали расследование. Надеемся, что они открывают уголовное производство», — подчеркнул юрист.

При этом он добавил, что если правоохранительные органы не будут открывать дело, то УПЦ приложит все усилия, чтобы через суд добиться его открытия.

Протоиерей Александр рассказал, что в отдел поступают многочисленные обращения от верующих людей, которых возмущает этот ролик.

«Они просят оказать правовую помощь для того, чтобы обратиться в правоохранительные органы по этому поводу, — отметил он. ― Мы подготовим образцы документов, с которыми они могли бы приобщаться к уголовному производству».

Читайте также: СБУ проводит обыски в соборе канонической УПЦ во Львове

Добавим, что речь идёт о передачи студии «Квартал 95», основанной нынешним лидером киевского террористического режима Владимиром Зеленским в 2005 году, от 7 декабря 2022 года. По заявлению УПЦ, этот «сюжет насквозь пронизан богохульством».