Луганск, 15 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. При обстреле Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны ВСУ были повреждены более 50 жилых домов и 10 объектов социальной инфраструктуры, включая школы и детские сады, сообщает администрация города Стаханов в телеграм-канале.

Andrew Butko Донецк после обстрела со стороны ВСУ

Согласно сообщению, под артобстрел ВСУ также попал городской музей. В результате частично повреждено остекление квартир в многоэтажных домах и в частном секторе. Повреждено также остекление Свято-Георгиевского храма и здания городского суда.

По поручению мэра города Сергея Жевлакова работники жилищного сервисов помогают жителям закрыть поврежденные оконные проемы пленкой.

Напомним, ранее представительство ЛНР сообщало, что боевики ВСУ выпустили по Стаханову 10 ракет HIMARS. Из-за обстрела города была обесточена насосная станция.

Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град».

Читайте также: Киевские боевики обстреляли Донецк из РСЗО «Град»