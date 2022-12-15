Страсбург, Франция, 15 декабря, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента по поводу «геноцида украинского народа», причиной которого якобы стал «голодомор» в 1932–1933 годах, является сознательным грубым искажением исторических фактов. Это не просто незнание истории, но и оскорбление памяти умерших. Такое мнение отражено в заявлении постоянного представительства России при ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Заседание Европейского парламента

Напомним, 15 декабря депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932–1933 годах геноцидом. Евродепутаты в своем документе осудили действия советских властей, по вине которых на Украине, по их мнению, произошёл «голодомор».

В заявлении российского диппредставительства сказано, что эта резолюция «свидетельствует о незнании истории либо о сознательном грубом искажении исторических фактов». Как отмечено в документе, в те годы в СССР голод свирепствовал повсюду, от него умирали не только украинцы, но и другие народы, поэтому говорить о специальном «голодоморе», устроенном по национальному признаку, по крайней мере глупо.

«Никто не отрицает, что в 1930-х годах на значительной части территории СССР действительно был голод. Жертвами той трагедии, причинами которой ученые называют засуху и насильственную коллективизацию, стали русские, украинцы, белорусы, казахи и представители других народов, населявших СССР. Говорить о том, что голод был организован, да еще и по национальному признаку, не просто глупость, но и оскорбление памяти умерших», — считают в российский дипмиссии.