Киев, 15 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Понять, что за человек командующий группировкой российских войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин, можно с первого взгляда. Такое мнение в интервью The Economist высказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Министерство обороны России Сергей Суровикин

Он добавил, что российский генерал напоминает ему полководца времён императора Петра I.

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По мнению Залужного, «ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задачу», либо будут неприятности. При этом такой подход в армии киевского режима не сработает, признал главнокомандующий ВСУ.

«Мы осознали это в 2014 году, когда 21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет», — сказал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, генерал армии Сергей Суровикин был назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции 8 октября.

Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал это назначение, выразив уверенность, что генерал исправит ситуацию в зоне СВО в лучшую сторону. Чеченский лидер охарактеризовал Суровикина как «воина, опытного, волевого и дальновидного командующего, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего».