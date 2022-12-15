Нью-Дели, 15 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Индии провели успешные испытания способной нести различные боеприпасы, включая ядерный заряд, баллистической ракеты Agni V, сообщает издание India Today 15 декабря.

DRDO Баллистическая ракета Agni V

«Индия сегодня успешно провела ночные испытания баллистической ракеты Agni V, способной нести ядерное оружие. Испытания проводились для проверки новых технологий и оборудования на ракете, которая теперь легче, чем раньше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам испытаний была доказана возможность увеличения дальности баллистической ракеты.

Ранее газета Die Welt сообщала, что в Германии не исключают провал программы реализации проекта по созданию истребителя шестого поколения, способного нести ядерное оружие.