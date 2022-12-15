Калуга, 15 декабря, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 15 декабря, участие в открытии регионального экипировочного центра здравоохранения на базе компании «Мануфактуры Боско». Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие председатель наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, министр здравоохранения области Константин Пахоменко, руководители и сотрудники ряда медицинских учреждений региона.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области В Калуге открыли экипировочный центр здравоохранения

С целью обеспечения медицинских работников региона спецодеждой ГП «Калугафармация» заключен контракт с ООО «Спорттовары БОСКО» на пошив комплектов одежды на сумму 183 млн. рублей. Униформой будут обеспечены порядка 11,5 тыс. сотрудников 31 медицинского учреждения Калужской области.

Первыми спецодежду получат калужская областная клиническая больница, калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер, городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща», калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени К. Н. Шевченко, калужская городская клиническая больница № 4 имени А. С. Хлюстина.

В одежде медиков соблюдается единый стиль в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ. В комплект входят классические предметы одежды для медиков: халат, брючный костюм, обувь. Комплектация зависит от категории сотрудников и направления их деятельности, в связи с чем имеются отличия по набору предметов и цветам. В региональном минздраве пояснили, что при выборе моделей и цветов учитывались пожелания самих медработников, а также требования брендирования региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также на одежде используются логотип данной программы для медиков, работающих в первичном звене, и специально разработанный для нашего региона логотип для медработников, оказывающих медицинскую помощь в стационарах.

Владислав Шапша положительно оценил актуальность создания экипировочного центра, в котором медицинские работники региона смогут индивидуально подобрать спецодежду и обувь нужного размера, чтобы «в дальнейшем этим пользоваться с удовольствием». Глава региона отметил, что данная практика в дальнейшем будет продолжена, если найдет поддержку в медицинских кругах.

Губернатор поздравил медицинских работников, которые первыми пришли на примерку в экипировочный центр, с наступающими новогодними праздниками и пожелал им всего самого наилучшего.