Афины , 15 декабря, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отправил в МИД Греции письмо с осуждением турецко-ливийского меморандума о взаимопонимании по разграничению морских зон, пишет газета Parapolitika.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Журналисты издания отмечают, что Жозеп Боррель направил 13 декабря главе МИД Греции Никосу Дендиасу письмо, в котором европейский политик осуждает меморандум о взаимопонимании между Турцией и переходным правительством Ливии, заключенный в ноябре 2019 года.

Глава европейского ведомства ещё раз сослался на заявление представителя ЕС, в котором подтверждается ясная позиция ЕС по данному вопросу, сформулированная Европейским советом в декабре 2019 года. Жозеп Боррель намерен продолжать отстаивать европейскую позицию всякий раз, когда это будет необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что расширение на €2 млрд европейского Фонда мира, из средств которого ведётся финансирование закупок оружия для режима Киева, будет окончательно утверждено лидерами стран — участниц Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе.

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