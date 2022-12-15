Берлин, 15 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Депутаты бундестага большинством голосов приняли законопроекты об установлении полотка цен на газ, тепло и электроэнергию. Об этом 15 декабря сообщается на официальном сайте министерства экономики ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Сегодня немецкий бундестаг принял во втором и третьем чтении законопроекты о торможении цен на электроэнергию, газ и отопление», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что для социальных учреждений цена на газ будет ограничена 12 центами за киловатт-час, включая все налоги, на тепло — 9,5 цента.

Как передает ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Газпрома сообщалось о рекордном для Европы отборе газа из подземных хранилищ.