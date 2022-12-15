Москва, 15 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Образование в России должно формировать гармоничную развитую личность, а для этого нужно понимать духовно-нравственные ценности, которые объединяют российское общество. Об этом 15 декабря заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Всероссийском конгрессе по молодежной политике.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Новиков

«Крепкая семья, ценность человеческой жизни, многонациональное единство и историческая память, справедливость и милосердие — основы нашего культурного ДНК», — сказал представитель Кремля.

Новиков добавил, что указанные ценности не дадут расколоть российское общество, а также вселяют гордость за Россию. Он поддержал отказ в России от термина «образовательная услуга», так как это искажало понятие об образовании.

Напомним, термин «образовательная услуга» в России исключили из законодательства в июле 2022 года. Ранее многие преподаватели заявляли, что недопустимо относиться к образованию как к услуге.