В Кремле назвали, что входит в «культурное ДНК» российского общества
Семья, справедливость, милосердие являются основами культурного ДНК жителей России — Кремль
Москва, 15 декабря, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Образование в России должно формировать гармоничную развитую личность, а для этого нужно понимать духовно-нравственные ценности, которые объединяют российское общество. Об этом 15 декабря заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на Всероссийском конгрессе по молодежной политике.
«Крепкая семья, ценность человеческой жизни, многонациональное единство и историческая память, справедливость и милосердие — основы нашего культурного ДНК», — сказал представитель Кремля.
Новиков добавил, что указанные ценности не дадут расколоть российское общество, а также вселяют гордость за Россию. Он поддержал отказ в России от термина «образовательная услуга», так как это искажало понятие об образовании.
Напомним, термин «образовательная услуга» в России исключили из законодательства в июле 2022 года. Ранее многие преподаватели заявляли, что недопустимо относиться к образованию как к услуге.