Путин поручил дать доступ высокотехнологичным компаниям к рынкам капитала
Путин: высокотехнологичным компаниям надо обеспечить доступ к рынкам капитала
Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ высокотехнологичным компаниям к рынкам капитала. Это решение необходимо оформить на законодательном уровне, отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу», — поручил президент.
Как отметил Путин, необходимо сделать это как можно оперативнее, чтобы не поставить компании «в сложное положение».
В ответ на обещание министра финансов Антона Силуанова, что поручение будет выполнено в первом полугодии 2023 года, Путин потребовал уточнить сроки: «Первое полугодие — это что? Конец июня или конец февраля?»
На что Силуанов ответил: «В первом квартале внесем, в начале года».