Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить доступ высокотехнологичным компаниям к рынкам капитала. Это решение необходимо оформить на законодательном уровне, отметил глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу», — поручил президент.

Как отметил Путин, необходимо сделать это как можно оперативнее, чтобы не поставить компании «в сложное положение».

В ответ на обещание министра финансов Антона Силуанова, что поручение будет выполнено в первом полугодии 2023 года, Путин потребовал уточнить сроки: «Первое полугодие — это что? Конец июня или конец февраля?»

На что Силуанов ответил: «В первом квартале внесем, в начале года».