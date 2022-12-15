Москва, 15 декабря, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Новая концепция внешней политики России может быть обнародована уже в начале следующего года. Об этом 15 декабря на конференции «Дипломатия в современном мире: оценки, вызовы, перспективы» заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

Читайте также: В Концепции внешней политики России скорректируют подход к Западу

Он отметил, что в настоящее время работа над текстом документа, который был принципиально одобрен ещё в январе, но потребовал в свете изменившейся ситуации учёта новых моментов, находится на достаточно продвинутом уровне.

«Готовимся к очередному рассмотрению этого документа на уровне Совета безопасности», — цитирует РАИ Новости дипломата.

Читайте также: «Гонки нет»: Песков рассказал о работе над Концепцией внешней политики РФ

«Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать. Тогда все смогут с ним ознакомиться», — добавил Дробинин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что новая редакция Концепции внешней политики России будет содержать глубоко скорректированный подход Москвы к отношениям с Западом. В обновлённой концепции тщательно отразят все реалии международной обстановки, изменившейся за последние время. Подходы России к взаимодействию с различными игроками и регионами будут уточняться.

Венедиктов отметил, что, возможно, обновлённую концепцию представят Совбезу к концу года. Автоматического одобрения документа ждать не стоит, поэтому более реалистичный срок — первая половина 2023 года.