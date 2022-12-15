Москва, 15 декабря, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Сотрудники посольства России в Эстонии выясняют обстоятельства заключения под стражу российского гражданина Вадима Конощенка. Об том 15 декабря сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Я знаю, что его посетили наши сотрудники консульского отдела посольства. Сейчас все обстоятельства выясняются», — сказал Иванов.

Он пообещал, что сообщит, когда будет известна новая информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США пятерых граждан РФ обвинили в контрабанде электроники и отмывании денег. Конощенок попал в число обвиняемых. Стало известно, что его арестовали 6 декабря в Эстонии, чтобы экстрадировать в США.