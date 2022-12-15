Калуга, 15 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 15 декабря, участие в торжественном митинге, посвященном прибытию из служебной командировки на Украину сводного отряда сотрудников ОМОНа из Калужской, Ярославской, Тверской, Орловской и Липецкой областей. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, на мероприятие были приглашены главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, городской голова г. Калуги Дмитрий Денисов, руководители правоохранительных органов.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Владислав Шапша вручил сотрудникам ОМОНа государственные и региональные награды

На базе калужского ОМОНа вернувшихся в полном составе земляков встречали представители управления Росгвардии по Калужской области, ветераны службы, родственники и друзья. С возвращением на родную землю сотрудников Росгвардии, которые в течение трех месяцев выполняли служебные задачи в зоне специальной военной операции, поздравил Владислав Шапша. Он отметил: «Дорогие бойцы! Я знаю, что рядом с вами находятся ваши товарищи из других областей, которые сегодня тоже поедут домой. Мы вас очень ждали и очень переживали. Вы были там, где сегодня тяжелее всего. Вы с честью выполнили свой долг, а главное вернулись живыми и здоровыми».

Губернатор поблагодарил росгвардейцев за мужество и героизм. Он адресовал слова особой благодарности их семьям, родным и близким за ожидание и любовь.

В завершение торжественного митинга Владислав Шапша вручил сотрудникам ОМОНа государственные и региональные награды.