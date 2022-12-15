В Калуге встретили сотрудников ОМОНа, вернувшихся из служебной командировки
Калуга, 15 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 15 декабря, участие в торжественном митинге, посвященном прибытию из служебной командировки на Украину сводного отряда сотрудников ОМОНа из Калужской, Ярославской, Тверской, Орловской и Липецкой областей. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области, на мероприятие были приглашены главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров, городской голова г. Калуги Дмитрий Денисов, руководители правоохранительных органов.
На базе калужского ОМОНа вернувшихся в полном составе земляков встречали представители управления Росгвардии по Калужской области, ветераны службы, родственники и друзья. С возвращением на родную землю сотрудников Росгвардии, которые в течение трех месяцев выполняли служебные задачи в зоне специальной военной операции, поздравил Владислав Шапша. Он отметил: «Дорогие бойцы! Я знаю, что рядом с вами находятся ваши товарищи из других областей, которые сегодня тоже поедут домой. Мы вас очень ждали и очень переживали. Вы были там, где сегодня тяжелее всего. Вы с честью выполнили свой долг, а главное вернулись живыми и здоровыми».
Губернатор поблагодарил росгвардейцев за мужество и героизм. Он адресовал слова особой благодарности их семьям, родным и близким за ожидание и любовь.
В завершение торжественного митинга Владислав Шапша вручил сотрудникам ОМОНа государственные и региональные награды.