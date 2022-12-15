Донецк, 15 декабря, 2022, 18:12 — ИА Регнум. 15 декабря временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин издал указ №53 об установлении дополнительных праздничных дней.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Установить, что в ДНР дополнительными нерабочими праздничными днями являются: 11 мая — День Донецкой Народной Республики; 30 сентября — День возвращения Донецкой Народной Республики в РФ; один день (воскресенье) — Светлое Христово Воскресенье (Пасха); один день (воскресенье) — День Святой Троицы», — отмечается в указе Пушилина.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Пушилин сообщил об освобождении 80% территорий города Марьинка.