Москва, 15 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил зампредседателя правительства Марата Хуснуллина представить служебную записку со сроками по обновлению общественного транспорта в российских регионах. Об этом глава российского государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Наталья Диева ИА REGNUM ПАЗик

Владимир Путин заявил, что хочет получить от Хуснуллина служебную записку, из которой было бы ясно, в какие сроки каких результатов правительство добьется по обновлению общественного транспорта в регионах.

В свою очередь Марат Хуснулин напомнил, что в марте была утверждена единая комплексная программа по модернизации общественного транспорта, которая реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По его словам, в 2022 году прошел целый ряд мероприятий, предусматривающий обновление подвижного состава. Зампредседателя правительства России заверил президента в «результатах».

«Мы загрузим предприятия нашим собственным машиностроением», — заявил Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением провести совещание по социальному развитию в феврале 2023 года выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.