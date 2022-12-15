Донецк, 15 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В результате обстрела города Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница. Об этом 15 декабря сообщается в Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

(сс) Цуканов М.В Воронки от взрывов на дорогах в центре Донецка

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за сутки по Петровскому району города Донецка было выпущено более 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Как передает ИА REGNUM, ранее заместитель главы представительства ДНР в СЦКК сообщил, что с начала эскалации ситуации на Донбассе от обстрелов Вооруженных сил Украины в общей сложности погибло 4527 мирных жителей.